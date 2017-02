Draga Olteanu-Matei, sfasiata de durere

Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu-Matei este una dintre cele mai indragite si talentate actrite din Romania.Femeia in varsta de 83 de ani a interpretat roluri memorabile care ii asigura un loc in istoria teatrului si cinematografiei mioritice.In urma cu doi ani, sotul ei, un reputat medic din Piatra Neamt, s-a stins din viata, Draga Olteanu Matei declarand la scurt timp, sfasiata de durere, ca ar fi vrut sa il urmeze imediat.Marea doamna a teatrului romanesc, la varsta de 83 de ani, se poate lauda cu o memorie extraordinara si cu un discurs logic, dar in spatele caracterului puternic al actritei se ascunde o mare drama.