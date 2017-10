Paul Toderasc

Ciobanul, suspectat ca l-ar fi ucis pe batranul de 82 de ani din Bistrita-Bargaului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Chiar daca nu a fost gasit cadavrul, el a fost pus sub acuzare si daca este gasit vinovat risca decenii dupa gratii.In urma cu sase zile,casa unui batran de 82 de ani din comuna Bistrita-Bargaului s-a facut scrum, iar el a disparut fara urma. Politistii sunt convinsi ca barbatul a fost jefuit, iar mai apoi omorat. Si, ca sa ascunda crima, ucigasul a dat foc locuintei.In varsta de 23 de ani, Paul Toderasc, si-a recunoscut faptele, dar refuza sa spuna unde a ascuns cadavrul.„In data de 6 octombrie 2017, aflandu-se pe raza comunei Bistrita-Bargaului, unde lucra ca cioban la o stana, in jurul orei 21:00, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-a deplasat la locuinta victimei, Razvanta Dumitru, in varsta de 82 de ani, intrand in imobil si cerandu-i bani, inculpatul stiind ca victima ar detine la domiciliul sau o importanta suma de bani, economisita in decursul timpului din pensie. Victima l-a refuzat pe inculpat, iar atunci acesta l-a lovit cu pumnul in zona pieptului, determinandu-l sa cada cu capul pe marginea din lemn a unui pat. Apoi a continuat sa-l loveasca, sustragandu-i din buzunarul pantalonilor portofelul, in care avea suma de 1.500-1.600 de lei. Apreciind inculpatul ca vicima a decedat, a tras-o afara din imobil, in zona unui parau din apropiere, abandonand-o in acel loc si acoperind-o cu crengi de copac. Apoi, inculpatul a revenit in locuinta si cu o bricheta ce o avea asupra sa a incendiat imobilul victimei, care a fost astfel distrus in intregime. In final s-a deplasat la imobilul proprietarului de la stana de oi unde si-a schimbat imbracamintea, iar apoi a plecat la un bar din localitate, unde in jurul orei 22:30- 23:00, a cheltuit parte din bani. In timpul cercetarilor penale probandu-se faptul ca existau urme ce puteau fi de sange, atat pe imbracamintea purtata si lasata la locuinta unde inculpatul s-a schimbat, cat si pe bancnotele date in schimbul bunurilor cumparate de la barul respectiv”, precizeaza procurorul si purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, Angela Singeorzan, potrivit adevarul.ro.