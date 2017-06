israela

trece prin momente cumplite! Femeia de afaceri a fost tradata de un om de incredere si a fost la un pas sa ramana fara nimic in plin divort.Un necaz nu vine niciodata singur! Israela a fost la un pas sa fie furata de omul in care a avut mare incredere si pe mana caruia si-a lasat pensiunea. Femeia de afaceri a spus ca barbatul a incercat sa o fure in plin divort."In ultimele 24 de ore eu sunt devastata. Omul care trebuia sa inchrieze pensiunea mea, impreuna cu familia lui. Ieri au incercat sa fure niste lucruri din pensiune. In ultimele 24 de ore sunt terminata pentru ca am avut toata increderea", a declarat Israela.