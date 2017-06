Ionut

Sunt Ionut si am 42 de ani. Am cunoscut o fata de 33 ani care am zis ca e tot ceea ce imi doresc, femeia vietii mele, o iubesc mult. Avem 6 luni de cand suntem impreuna si majoritatea timpului liber il petrecem tot impreuna. Primele doua luni m-a tinut pe jar, desi ne intalneam aproape zilnic, nu a cedat sa facem dragoste.



Am zis ca asta e un semn bun ca nu s-a lasat usor, chiar apreciez, dar problema e ca in continuare facem dragoste destul de rar, in medie o data pe saptamana, uneori chiar o data la doua saptamani. Nu reusesc sa o conving sa facem mai des, in timpul saptamanii nu ma pot apropia de ea, imi spune ca e stresata de la serviciu, doar in weekend daca nu plecam pe undeva reusim sa ne iubim.

Pare ca ma gandesc doar la sex dar nu e chiar asa, locuiesc singur si totusi de atata timp nu am reusit sa o conving sa doarma macar o noapte la mine, seara o duc acasa, ma gandesc ca si asta e un mod de a evita sa facem dragoste. Am avut discutii pe tema asta si nu reusim sa ne intelegem, spune ca sexul nu este asa important pentru ea, ok dar totusi suntem la inceput si mie imi pare ca suntem dupa 5 ani de relatie la cat de des o facem, pai dupa 5 ani ce se va intampla? Eu incerc sa am momente de tandrete cu ea si uneori chiar ma respinge, imi spune ca prea des o sarut si o sufoc, singurele momente de tandrete din partea ei sunt cand ma vede suparat din cauza acestor probleme.



La o ultima discutie mi-a spus ca ii place mai mult sa-i fac oral decat sa facem dragoste, dar eu de fiecare data asa incep, vreau sa o fac sa se simta bine, alte dati imi spune ca stam prea mult, cam 2 ore si mai avem si alta treaba, desi mi-a spus ca ii place ca stau asa mult tot la fel de rar o facem, e de neinteles. Nu am motive sa cred ca are pe altcineva si singura concluzie pe care o trag e ca nu ma iubeste, poate doar ii place sa fie cu mine si atat, o banuiesc mai repede de o relatie din interes din mai multe motive, o rasfat, ii fac toate placerile si ii fac cadouri destul de des.



Draga Ionut,

Cu siguranta ca te iubeste, dar – asa cum ti-a si spus – pentru ea, sexul nu este atat de important. Probabil ca asa este ea croita din punct de vedere hormonal. Nu vreau sa spun ca ar avea vreo trauma din trecut legata de sexualitate, desi nici aceasta nu este exclus. Cine stie cum or fi fost iubitii ei anteriori.

Poate ca erau genul grabit, care nu aveau rabdare cu ea, si ea a ajuns sa simta o respingere fata de de apropierea erotica. Daca acesta este cazul, cu rabdare, in timp, se va convinge ca tu esti altfel. Totusi, daca ea te respinge si nu prea are chef, poti lua in vedere si situatia care ea nu se va schimba si, asa cum ai spus, in timp, va dori din ce in ce mai rar. O mai poti ajuta cu afrodiziace – ciocolata functioneaza bine, de cele mai multe ori – sau cu vreun film de dragoste la care sa va uitati impreuna.

Dar daca spui ca nici nu vrea sa ramana peste noapte la tine, ceva nu e in regula. Cel mai bine, intreab-o ce ganduri are. Te-ai gandit ca poate are reticente sa faca dragoste pana nu e maritata? Cine stie, daca o iei de nevasta poate isi schimba starea.



