Iulia Vantur, in Romania. Obligata sa revina in tara din cauza vizei

iulia vantur1

este considerata una dintre cele mai senzuale prezentatoare de televiziune din tara noastra.De ceva vreme, aceasta s-a mutat in India, acolo unde, de altfel, si-a si serbat ziua de nastere in urma cu cateva luni.Iulia Vantur, care are o relatie cu starul bollywoodian Salman Khan, a reusit sa se impuna in India, acolo unde a demonstrat ca are calitati si de actrita, model si cantareata.Din pacate pentru ea, blonda s-a vazut nevoita sa se intoarca zilele acestea in Romania, din cauza ca i-a expirat viza de India.„Cateodata n-ai incotro, trebuie sa respecti regulile, deci zboara, baby, zboara. ? #visa #expired #rules #respect #travel #enjoy #lifeisgood #love #blessed #” a anuntat vedeta.Admiratorii i-au urat sa se bucure de revederea cu cei apropiati din Romania, dar si sa revina rapid in India.