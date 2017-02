Camelia Bogdan

Judecatoarea Camelia Bogdan poate ataca decizia CSM in termen de 15 zile.Concret, Camelia Bogdan pe vremea in care facea parte din completul de judecata din dosarul ICA, in care Ministerul Agriculturii se constituise parte civila a fost sponorizata de acelasi minister pentru un curs de doua saptamani la Poiana Brasov.