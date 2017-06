Judetul Cluj gazduieste primul curs de perfectionare pentru salvatorii montani scafandri din Romania

Salvamont

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania impreuna cu Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj organizeaza in perioada 13-16 iunie a.c., in premiera nationala, un curs de perfectionare dedicat salvatorilor montani scafandri.

„Expertiza dobandita de salvatorii nostri montani ca si scafandri este un nou motiv ca atat clujenii cat si turistii care ne viziteaza judetul sa se simta in siguranta, convinsi fiind ca pasii le sunt vegheati cu profesionalism in toate imprejurarile" a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise. La acest eveniment de interes national participa peste 40 de salvatori montani scafandri proveniti din 11 judete, el urmand a se desfasura in zona comunelor clujene Belis si Rasca, pe lacul de acumulare Belis Fantanele.

Temele principale ce vor fi abordate in cadrul cursului, primul de acest nivel din Romania, se refera la tehnicile de cautare subacvatica si organizarea scufundarilor tehnice. Cursul va fi sustinut de formatori cu experienta, respectiv Szabo Jeno, instructor in domeniul salvarii subacvatice, Kovacs Zoltan Robert, instructor scafandri de salvare si Radu Papalicev, directorul Serviciului Public Salvamont Neamt si instructor de scafandri. Presa este invitata sa observe activitatile in direct, la fata locului, in timpul exercitiilor, miercuri, 14 iunie 2017, cand vor avea loc cele mai multe activitati in teren. In acest sens, persoana de contact este directorul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj, domnul Gheorghe Fratila - 0755110755.