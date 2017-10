La oftalmolog

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

La un cabinet de oftalmologie, intra o gagica buna, buna.Tipa: - Buna ziua!Doctorul: - Sarut mana, doamna!Asta incepe sa se dezbrace.Doctorului incep sa i se bulbuce ochii in cap si, cu un ultim efort, reuseste sa indruge:Doctorul: - Doamna, va rog frumos! Aici nu-i cabinetul de ginecologie!Tipa: - Da, stiu!Isi da asta jos, sutienul.Doctorul: - Doamna, va rog mult, sa iesiti afara!Tipa: - Dom'le, asta-i cabinetul de oftalmologie?Doctorul: - Da!Tipa: - Atunci, taci din gura!Isi da asta jos si chilotii si se suie pe masa.Doctorul: - Doamna, va rog frumos! Sunt om insurat, am familie!Tipa: - Ba, tu esti oftalmologul?Doctorul: - Da!Tipa: - Atunci, taci din gura si baga-mi un deget in p***a!Asta mai sfios, asa...Tipa: - Acum, baga toata mana!Doctorul: - Doamna, va rog frumos! Am copii!Tipa: - Taci si bag-o si pe aialalta!Baga asta, amandoua mainile.Tipa: - No, vezi cum mi se dau ochii pe spate?!