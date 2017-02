Proprietarii de masini de pe Gorunului terorizati de un vecin care le taie cauciucurile

Mai multi proprietari de masini de pe strada Gorunului din cartierul clujean Marasti s-au trezit in cursul acestei dimineti cu anvelopele taiate, cel mai probabil de catre aceeasi persoana. In total, un numar de opt masini au ramas fara cauciucuri in seara de 2 spre 3 februarie, o persoane ramasa deocamdata neidentificata sectionandu-le, cel mai probabil in semn de razbunare.

Persoanele vatamate au depus plangere la politie, care a venit la fata locului pentru a constata infractiune de distrugere, insa ne-au declarat ca pana in acest moment nu exista niciun suspect clar, urmand sa fie efectuate in continuare acte de cercetare penala.

De cealalta parte insa, unii dintre locatari, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, sustin ca principalul suspect pentru comiterea lungului sir de distrugeri este un vecin de pe strada, fost puscarias, care a fost eliberat de curand din inchisoare. De notat este faptul ca toate masinile care au ramas in cursul acestei seri fara anvelope aveau numele de inmatriculare din alte judete, nu din Cluj.

Chiar daca intamplarea din cursul noptii trecute a fost cea mai grava in acest sens de pana acum, infractiunea nu este unul singulara, in cursul ultimelor luni mai multi proprietari de masini de pe strada Gorunului gasindu-si anvelopele sectionate. Potrivit unor surse, unul dintre pagubiti a ramas fara sase cauciucuri in mai putin de doua saptamani, semn ca cineva "bine-intentionat" i-a pus gand rau.

Vom reveni cu detalii.