Mesaj de sarbatori din partea Hotelului Potaissa, cel mai frumos din Turda

Hotel Potaissa

Mesaj de Sărbători pentru oaspeții noștri, pentru colaboratori, pentru turdeni și, nu în ultimul rând, pentru minunații noștri colegi

Dragii noștri,



În prag de Sărbători, echipa Potaissa Hotel - Hotelul Salinei dorește să vă transmită un gând bun, mulțumiri și aprecieri. Satisfacția dumneavoastră este bucuria noastră.



Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe tot parcursul anului care tocmai se încheie și ne bucurăm nespus de mult că ne-ați trecut pragul în număr atât de mare. Alături de dumneavoastră am petrecut clipe minunate și am reușit să readucem la viață acest obiectiv social al orașului. Am pornit la drum timizi și emoționați, dar, datorită dumneavoastră, încheiem anul încrezători și plini de speranță.



Fie ca Spiritul Crăciunului să vă vegheze în aceste zile magice și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem în noul an!



Sărbători Fericite și La Mulți Ani!



Cu drag,



Potaissa Hotel