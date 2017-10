zavoranu

Evenimentul din fata altarului a avut loc pe data de 9 septembrie, iar Oana Zavoranu, excentrica ca de obicei, a purtat o rochie care i-a lasat pe toti cu gura cascata, desi avea mari emotii. Este bine de stiut ca ambii sunt acum la a doua casatorie.Iata ce a declarat Oana Zavoranu, potrivit spynews.ro: ,,Eu doream sa ma naseasca dintotdeauna si bine ca a fost acum. Am avut niste lacrimi in ochi la un moment dat. Il apreciez si il iubesc pe Silviu Prigoana. La lansarea clinicii am crezut ca ne-a dat cineva de gol. Am zis ca tot ne zicem nasu-fina am zis de ce sa nu concretizam treaba asta. Oana Zavoranu in biserica este ceva mai greu de imaginat, dar se poate. Eu am simtit sa fiu unita cu Alex si in fata lui Dumnezeu. Eu am fost cu initiativa. (…) Nu am fost niciodata gaina in casa. Am zis hai sa o facem si pe asta. A fost asa un moment unic in viata mea. (…) Erau multi jurnalisti, dar nu si-au dat seama ce faceam noi acolo. M-am gandit sa fiu putin undercover. Am fentat situatia. Am purtat o rochie rosie cu un decolteu adanc de nu-si putea lua ochii popa. Nu dadeam senzatia ca m-as marita, mai degraba ca sunt nasa cuiva. In total au fost 13-14 invitati, toti prieteni foarte apropiati. Nasul nu a vrut sa-i sarut mana. A zis ca sa-i dau eu mana”.Alaturi de tinerii insuratei a fost mai ales nasul, Silviu Prigoana, care nu a fost cu niciun chip de acord ca fina lui sa-i sarute mana. Iata ce a declarat nasul: ,,A fost frumos. Cand au venit la mine cu propunerea le-am zis ca ii asteptam de doi ani. Am 54 de fini dusi la biserica. Nu pupi mana unui barbat. E singurul lucru penibil in povestea asta”.In ceea ce priveste copiii, Oana a declarat ca isi doreste mama surogat pentru ca… Silueta ei este cea mai importanta: ,,Au fost trei luni de zile in care am trait exclusiv din banii lui Alex. (…) Aici e cu mama surogat daca o fi. Silueta mea e cea mai importanta. Nu sta el cu nasul cat toata fata. Silueta mea e silueta mea! Nu vreau sa ma molfaiasca nimeni la tate. Trebuie sa mai copilaresc. Daca nu ma iubeste pe mine si-l iubeste pe tatal lui, nu fac eu urticarie?”.