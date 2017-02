Propunerea-soc pentru portofoliul de ministru al Justitiei

Guvern

Sa ne amintim cazul din 2008, canda respins-o pepentru functia de. Atunci a venitsi a zis ca presedintele poate refuza, o singura data, propunerea venita de la premier. De ce s-a luat aceasta hotarare? Pentru ca in caz contrar, s-ar fi ajuns la aparitia unor blocaje permanente intre autoritatile statului.PSD intarzie sa ia o decizie in ceea ce priveste soarta lui Florin Iordache pentru ca nu are un inlocuitor care sa fie acceptat de Klaus Iohannis. Ce ramane de facut?Jurnalistulvine pentru DC News cu o solutie pe care presedintele nu o poate respinge si anume... Raluca Pruna. Klaus Iohannis a spus, in discursul sau din Parlament, ca Romania are nevoie de un guvern care lucreaza transparent, la lumina zilei, nu pe furis, dand de inteles ca acum nu stie ce se intampla in Executiv.Presedintele nu o poate refuza pe Raluca Pruna drept ministru. I-a mai semnat o data decretul de numire in functie si a fost multumit. De altfel, Raluca Pruna nu i-a scos pe oameni in strada, asa cum a reusit Florin Iordache, desi a produs mai multe modificari la Codurile Penale. Sa ne amintim ca Ministerul Justitiei, condus de Raluca Pruna, a dat publicitatii pe data de 18 mai 2016, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Prin acea ordonanta, guvernul a modificat 13 articole din Codul Penal si alte 101 din Codul de Procedura Penala. Ce-a urmat? Nicio reactie negativa.In plus, Sorin Grindeanu a spus ca nu exclude la Justitie varianta unui tehnocrat. In aceste conditii, ce solutie mai buna sa gaseasca decat pe Raluca Pruna, adica un nume care sa ii placa 100% si presedintelui?! Si astfel, guvernul, care lui Klaus Iohannis nu ii pare de incredere, isi va recapata buna-credinta prin aducerea tehnocratei lui Ciolos la putere. Oamenii din Piata Victoriei vor fi si ei multumiti pentru ca Raluca Pruna le-a fost alaturi la protestul anti-OUG 13, deci este de incredere. Plus ca probabil se va descurca si cu MCV intr-un fel sau altul, cum a facut la CEDO, daca este nevoie si cu o minciuna, dupa cum recunostea chiar ea.