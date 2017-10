Reactia liceului dupa scenele obscene de la Balul Bobocilor din Cluj: ”Noi nu organizam asa ceva”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

In imaginile aparute pe Facebook se poate observa cum tinerele au fost puse sa manance cate o banana din poala partenerilor, in timp ce acestia stateau pe scaun, la Balul Bobocilor.Potrivit directoarei liceului, Angela Rosca, „scoala nu a organizat si nu organizeaza astfel de manifestari, nici in scoala, nici in afara ei, avand in vedere dificultatea asigurarii securitatii elevilor intr-un mediu privat”„Scoala nu si-a asumat in niciun fel evenimentul, nefiind promovat la nivelul unitatii. Vom desfasura o ancheta, o analiza, vom convoca Colegiul Profesoral. Va pot spune ca in numele acestei institutii, sub egida acesteia nu a fost organizata nicio astfel de manifestare, nicio actiune de gen Balul Bobocilor. La acea manifestare nu a participat sub nicio forma niciun cadru didactic si noi de ani de zile nu organizam in numele scolii asa ceva, parintii stiu, elevii stiu. In mediul privat ce face fiecare... Am constatat de ani de zile ca intr-un mediu privat, intr-un club privat, scoala nu poata asigura paza si ordinea, poate scapa situatia de sub control”, a mai spus Angela Rosca.In schimb, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj a precizat ca este de datoria scolilor sa organizeze balurile bobocilor, in conditii optime.„Printr-o adresa transmisa unitatilor de invatamant, inca din anul 2015, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj reaminteste conducerilor unitatilor de invatamant ca este responsabilitatea acestora de a verifica toate aspectele legate de desfasurarea unui eveniment al scolii intr-o alta locatie decat cea a unitatii, atunci cand aproba o astfel de manifestare. In acest context, mesajul conducerii ISJ viza atat verificarea spatiului in care se desfasoara activitatea, cat si masurile de siguranta a elevilor, cu accent pe numarul cadrelor didactice/adultilor insarcinati cu supravegherea minorilor, astfel incat aceste evenimente sa fie unele ale bunei dispozitii si decentei specifice calitatii de elev. Astfel, decizia de a organiza aceste tipuri de evenimente apartine conducerii unitatilor de invatamant, cu asigurarea conditiilor optime”, a precizat ISJ Cluj.Mai multe imagini, in care elevele mimeaza sexul oral, au ajuns pe Facebook, provocand un val de indignare. Majoritatea comentariilor au criticat modul in care s-a desfasurat proba si au cerut sa fie luate masuri.Potrivit presei locale in imagini apar elevi ai Colegiului Tehnic de Comunicatii Augustin Maior Cluj-Napoca iar balul a avut loc pe 20 octombrie.