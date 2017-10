Reactia lui CABRAL dupa ce o femeie i-a JIGNIT sotia: "Ma uit cu mila la..."

cabral

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

"Sigur te lua daca erai sudor pe Sinesti pe magistrala cu 1300 lei net in mana, sa fim seriosi!", a comentat o femeie la o poza in care Cabral aparea cu sotia lui, Andreea."Pentru informatia ta… in anul in care ne-am luat, Deea a avut venituri de doua ori mai mari ca ale mele. Nu c-ar trebui sa-ti explic eu ceva sau c-ar trebui sa-i apar deciziile ei, dar ma uit cu mila la cum isi explica unii deciziile de viata si ma gandesc ca ar fi bine ca uneori sa ne facem timp, sa ne oprim si sa explicam. Dei m-a luat cu apartament in Berceni si credite la banca. Ea avea apartamentul muncit de ea. La 8 minute de Unirii. S-a mutat la 30 de minute, mai la sud. Sa stii, unii oameni se iau de mana in viata si pentru alte motive decat banii… din motivul asta au sanse mai multe sa fie fericiti impreuna. Cat or fi… Nu vreau sa te jignesc, asa cum ai facut tu cu sotia mea… e trist ca asta este singurul motiv la care ai putut sa te gandesti. E trist… atat", i-a raspuns Cabral femeii.