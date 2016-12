Scandal in R. Moldova pe steagul UE: Dodon l-a dat jos de pe cladirea Presedintiei, liberalii l-au pus la loc

Dodon

Potrivit Independent.md, liberalii au mers luni la, pentru a cere explicatii privind motivul pentru care drapelul UE a fost dat jos. Nu au gasit, insa, pe nimeni care sa le raspunda la intrebari, asa ca au decis sa arboreze unadus de ei.De altfel, deputatul, citat de Deschide.md, a catalogat scoaterea drapelului UE ca fiind un gest josnic."Dodon a inceput sa lupte cu limba romana de pe pagina Presedintiei si drapelul Uniunii Europene, arborat pe institutia prezidentiala. Cam atat poate face si cu aceasta se va ocupa toti cei patru ani de mandat. Aceste actiuni au un caracter ilegal, anticonstitutional si populist. Ele vor duce la racirea relatiilor bilaterale cu UE.Comportamentul actualului presedinte al Republicii Moldova denota frica, iritarea si demasca planurile adevaratilor stapani care se afla la Moscova", a spus el.Pe de alta parte,a atras atentia, in cursul emisiunii "In Profunzime" de la ProTV Chisinau, ca steagul UE nu este obligatoriu sa fie instalat pe institutia prezidentiala, conform legislatiei."A fost scos sambata. (...). Noi suntem membri ai CSI, de ce sa nu fie al lui? Noi suntem membri ONU, de ce nu al lor? Pe institutiile statului este obligatoriu sa fie drapelul Republicii Moldova si aici nu se incalca legislatia. Nu am nimic impotriva UE. Liberalii nu au cu ce se ocupa, ratingul este jos si trebuie cumva sa se pozitioneze", a explicat Igor Dodon, potrivit Noi.md.Anterior, purtatorul de cuvant al sefului statului, Ion Ceban, a atras atentia ca potrivit Legii cu privire la Drapelul de Stat, pe cladirea Presedintiei va fi arborat doar drapelul Republicii Moldova."Acum cateva minute a venit un grup de liberali sa arboreze drapelul Uniunii Europene pe cladirea presedintiei (...). Presedintele este garantul Constitutiei si respectarii legislatiei in ansamblu. Anume de lege se va conduce presedintele Republicii Moldova. Or, in acest sens sunt importante prevederile legii cu privire la Drapelul de stat al Republicii Moldova, dar si hotararile Guvernului in acest sens", a scris el pe pagina sa de Facebook.In weekend, site-ul presedintiei Republicii Moldova a fost schimbat astfel incat "limba moldoveneasca" sa fie una dintre cele trei limbi in care poate fi accesat site-ul, alaturi de engleza si rusa. Inlocuirea sintagmei "limba romana" cu "limba moldoveneasca" are loc la doua zile dupa ce Igor Dodon a depus juramantul in calitate de presedinte al Moldovei.Luni seara, el a explicat ca s-a conformat legii supreme. "Eu respect Constitutia, eu mereu am spus ca limba de stat este moldoveneasca", a subliniat seful statului.In acelasi context, presedintete tarii recunoaste ca ambele limbi sunt identice, doar ca se numesc diferit.