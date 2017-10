Sf Dumitru

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

. In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe incuie iarna si infrunzeste intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele.In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, taranii arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.SFANTUL DUMITRU - 26 octombrie, vestitorul ierii si patronul pastorilorIn traditia populara, SFANTUL DUMITRU usuca toate plante si dezfrunzeste codrul, fiind cel care descuie iarna. De asemenea, exista credinta ca pe 26 octombrie, de SFANTUL DUMITRU, caldura intra in pamant si gerul incepe a-si arata coltii.SFANTUL DUMITRU este considerat si patronul pastorilor, ziua de 26 octombrie fiind ziua in care ciobanii afla cum va fi iarna. Acestia isi aseaza cojocul in mijlocul oilor si asteapta sa vada ce oaie se va aseza pe el. Daca se va culca o oaie neagra, iarna va fi buna, iar daca se va culca o oaie alba, iarna va fi aspra.Un alt mod de a afla inca din 26 octombrie cum va fi iarna este sa urmaresti mersul oilor in dimineata sarbatorii SFANTULUI DUMITRU. Daca dimineata se va trezi intai o oaie alba si va pleca inspre sud, iarna va fi grea; daca se va trezi o oaie neagra si va pleca spre nord, iarna va fi usoara.SFANTUL DUMITRU - 26 octombrie, zi a soroacelorZiua SFANTULUI DUMITRU era si o zi a soroacelor, se terminau invoielile incheiate intre stapanii oilor si ciobani la San-George, de unde si zicerea ca “la San-George se incaiera cainii iar la Samedru se sfadesc stapanii”.Tot de SFANTUL DUMITRU se tocmesc servitorii pentru diverse treburi si se strica stanele. Taranii tund coama cailor pana la trei ani, ca sa aiba par frumos.In anumite zone, taranii il cinstesc pe SFANTUL DIMITRIE, Izvoratorul de mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul, folosit la Sfanta Impartasanie.SFANTUL DUMITRU, ucis pentru ca nu se inchina la zeiSfantul Mare Mucenic Dimitrie, cinstit de crestini in 26 octombrie, a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitatilor sale, guvernator al Tesalonicului (dupa moartea tatalui sau).Mai tarziu, imparatul Maximian a aflat ca Dimitrie este crestin, lucru care l-a maniat foarte tare. Drept urmare, intorcandu-se biruitor dintr-un razboi cu scitii, Maximian a poruncit sa se faca praznice in fiecare cetate, in cinstea zeilor. Venit la Tesalonic, imparatul l-a intrebat pe Dimitrie daca sunt adevarate cele auzite despre el. Dimitrie a marturisit cu indrazneala ca este crestin si a defaimat inchinarea paganeasca. Pedeapsa imparatului a fost maxima: Dimitrie a fost inchis in temnita si ucis cu sulita.