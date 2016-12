Metoda ingenioasa de inselaciune la Cluj

O noua metoda de inselaciune face ravagii printre soferii clujeni. Potrivit unor internauti, prin oras s-ar gasi un conducator auto care, sub pretextul faptului ca este strain si nu mai are bani de benzina, cere celorlati participanti la trafic bani pentru a ajunge acasa. Din cate se pare, cei care folosesc aceasta metoda de escrocherie se posteaza in diferite colturi ale orasului, insa "manevra" ramane aceasi. Un inel de aur fals si o carte de vizita.

"Atentie la un VW Passat variant argintiu, model 2000, al carui sofer cere ajutorul celorlalti conducatori auto sa il ajute cu bani pentru combustibil intrucat este cetatean strain iar cardurile i-au fost blocate.

In schimbul ajutorului ofera un inel de "aur" si o carte de vizita cu "datele lui" , iar el te va contacta cand va ajunge acasa sa returneze banii.

Passat-ul este inmatriculat in strainatate, iar nr este format din 6 caractere, dar nu il mai retin.

Azi, 27.12.2016 , ora 16.30 a incercat metoda la intersectia str. Traian cu str. Oasului, Cluj-Napoca, era soferul si mai avea 2 pasageri, toti "bronzati".

Ar ajuta daca reusiti sa adaugati o poza cu auto, iar daca ii intalniti sa apelati 112 pentru a sesiza Politia.", arata clujeanul care a atras semnalul de alarma pe facebook.

Noua "inventie" in materie de escrocherii nu i-a lasat indiferenti pe internauti, care s-au aratat indignati de tupeul celor care apeleaza la buna-credinta a participantilor la trafic pentru a face bani usor.

"Exact la fel am patit si eu ! Se dadeau drept ca sunt din grecia si erau cu numere straine! Erau doua persoane de sex masculin . Vezi doamne ramaneau fara combustibil si nu le merge cardul care il au sa scoata bani de la bancomat si ofera inele , ceasuri orice ii bijuterie desi is fara valoare! Si vezi doamne nu stiu alta limba decat engleza", "I-am intalnit si eu azi dimineata pe Brancusi, aceeasi poveste. M-au luat direct cu "do you speak english?" Erau 3 persoane in masina" sau „Era unu acum 2 ani pe Frunzisului langa auto LKM, cu numere de bulgaria, tot cu inelu omu", sunt doar cateva dintre comentariile postate de internauti pe marginea subiectului.