Tatal premierului Grideanu, audiat intr-un dosar de abuz in serviciu

Grindeanu

Faptele cercetate in acest dosar dateaza din perioada in care Nicolae Grindeanu era inspector scolar general al judetului Caras-Severin, coordonand astfel si institutia de invatamant din Caransebes. La acel moment, lui Nicolae Grindeanu i s-ar fi cerut sa aprobe mutarea examenului de absolvire a Scolii postliceale sanitare de la Caransebes la Calan."Acolo unde nimeni nu ar fi putut sa-i incurce socotelile, sa pice vreun cursant", scriu jurnalistii de la Express de Banat.Directoarea Scolii postliceale, care dorea mutarea examenului, era Eleonora Gavrilesc, liderul UNPR Calan. Nicolae Grindeanu a refuzat initial cererea acesteia, dar ulterior a acceptat, dupa ce a fost rugat de Mihaela Popovici - sefa Tineretului Social - Democrat, care acum este colega cu Nicolae Grindeanu in Consiliul Judetean.