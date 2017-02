trump

„Am avut o conversatie buna cu presedintele-ales al SUA, Donald Trump. Am evidentiat amandoi importanta mentinerii angajamentelor in cadrul NATO si a suplimentarii bugetelor alocate apararii”, a transmis Stoltenberg prin Twitter.„Presedintele-ales, Donald Trump, si secretarul general Jens Stoltenberg au evidentiat importanta NATO si au discutat despre adaptarea la noul mediu de securitate, inclusiv prin combaterea terorismului. Secretarul general Stoltenberg i-a multumit lui Donald Trump pentru abordarea in campania electorala a problemei bugetelor alocate apararii, care a fost o prioritate a secretarului general de la numirea in functie, in 2014. Cei doi lideri au stabilit ca exista progrese in asumarea in mod mai corect a sarcinilor, dar inca exista multe de facut”, se arata intr-un comunicat NATO.Presedintele-ales al SUA, Donald Trump, a sugerat in campania electorala ca ar putea sa nu mentina angajamentele de aparare colectiva in cadrul Aliantei Nord-Atlantice daca tarile membre nu vor avea contributii financiare proportionale.La randul sau, presedintele in functie al SUA, Barack Obama, a cerut marti tuturor tarilor membre NATO sa aloce 2% din PIB bugetului apararii, laudand Grecia pentru atingerea acestui nivel. Intr-o conferinta de presa organizata in Grecia alaturi de premierul Alexis Tsipras, Barack Obama a declarat ca au discutat despre „provocarile actuale cu care se confrunta Alianta Nord-Atlantica”.„Vreau sa profit de ocazie pentru a lauda Grecia, intrucat este unul dintre cele cinci state NATO care aloca apararii 2% din PIB, un obiectiv pe care l-am stabilit dar care nu este intrunit de toata lumea”, a adaugat Obama, citat de site-ul Politico.com. „Grecia a reusit acest lucru intr-o perioada economica dificila.Daca Grecia poate indeplini acest angajament asumat in cadrul NATO, toti aliatii din NATO pot face acest lucru”, a insistat Barack Obama.Guvernul Romaniei a alocat, in bugetul pe anul 2016, 1,5% din PIB cheltuielilor pentru aparare.