Un stat membru cere UE sa renunte la ora de vara. Care este motivul

ora de vara

ar trebui sa actioneze pentru casa desfiintezeprivind, a declarat joi un comitet parlamentar, informeaza Reuters, citata de Agerpres.pentru transport si comunicatii a facut aceasta recomandare guvernului dupa ce peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie cerand statului sa renunte la aceasta practica.Cand se trece la ora de vara,sunt date cu o ora inainte pentru casa dureze mai mult seara in timpul lunilor de vara. Cea mai mare parte a Americii de Nord si Europei practica acest obicei, in timp ce majoritatea restului tarilor nu.Comitetul a declarat ca, dupa audierea mai multor experti, a ajuns la concluzia ca oamenii nu se adapteaza fara probleme la aceste schimbari."Dereglarea" ceasurilor provoacadepe termen scurt, reduce performanta la locul de munca si de asemenea ar putea conduce lade, potrivit comitetului."Obiectivul principal ar trebui sa fie eliminarea modificarilor orei pe o baza uniforma in intreaga Uniune Europeana", a adaugat comitetul parlamentar intr-un comunicat.