Cristina Manea, o tanara de doar 23 de ani din Pitesti, a devenit mama pentru prima data acum trei luni. La cateva ore dupa ce si-a cunoscut fetita, tanara a fost diagnosticata cu o boala nemiloasa: cancer.In prezent, sotia lui Adi Manea e in salonul unui spital din Bucuresti si nu stie ce diagnostic crunt i-au pus medicii, pentru ca, din dorinta de a o proteja, rudele si familia au ales sa nu-i spuna. Tanara se intreaba care e motivul pentru care parul a inceput sa-i cada deja, iar de doua luni si jumatate nu mai are forta nici macar ca sa-si tina fetita in brate.Impresionat de povestea Cristinei, tanara mama care are o fetita la fel ca el, Victor Slav a lansat un apel disperat pe Facebook. In dreptul postarii facute, prezentatorul TV a scris mesajul: "Oricat e bine-venit!".Toti cei care vor sa se implice si sa o ajute pe Cristina sa urmeze tratamentul de care depinde viata acesteia sunt rugati sa doneze, orice suma de bani, in euro sau in lei, in conturile:CONT LEI: RO80RZBR0000060018026985 deschis la Raiffeisen Bank Pitesti/ titular: Manea MarianaCONT EURO: RO79RZBR0000060019757580 deschis la Raiffeisen Bank Pitesti/ titular: Manea Mariana